AB: Brexit’i yeniden müzakere etmeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Parlamentosu'nun dün, reddettiği Brexit anlaşmasıyla ilgili iki önergeyi kabul etmesinin ardından gözler İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile yapmayı umduğu pazarlıklara çevrildi. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise, İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasının "tedbir maddesinin" değiştirilmesini ve yerine "alternatif bir mekanizma" getirilmesini öngören teklifine ilişkin, birliğin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın sözcüsü de "Brexit'i yeniden müzakere etmeyeceğiz" dedi.