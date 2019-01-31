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AB: ’i yeniden müzakere etmeyeceğiz

Giriş Tarihi: 31.1.2019
AB: Brexit’i yeniden müzakere etmeyeceğiz
İngiltere Parlamentosu'nun dün, reddettiği Brexit anlaşmasıyla ilgili iki önergeyi kabul etmesinin ardından gözler İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği ile yapmayı umduğu pazarlıklara çevrildi. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise, İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasının "tedbir maddesinin" değiştirilmesini ve yerine "alternatif bir mekanizma" getirilmesini öngören teklifine ilişkin, birliğin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın sözcüsü de "Brexit'i yeniden müzakere etmeyeceğiz" dedi.
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AB: Brexit’i yeniden müzakere etmeyeceğiz
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