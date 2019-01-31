Bunun adı bal gibi fişleme! Çocuklara bari yapmayın

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Almanya'nın Lübeck kentinde Eğitim Müdürü'nün okul müdürlerine gönderdiği fişleme mektubuna tepki yağdı. Lübeck Veliler Birliği Başkanı Müjgan Baraşık, Türkçe derslerine katılan Türk öğrencilerin isimlerinin merkeze bildirilmesi talebine, "Pedagojik açıdan çok tehlikeli. Eğitim müdürünün böyle bir yazı yazması kesinlikle yanlış" diye konuştu.Buyazının fişleme anlamına geldiğini belirten Müjgan Baraşık, "Türkçe derslerine katılan çocukların isimlerini istemenin ve onlardan dersin içerikleri hakkında bilgi talep etmenin adı; fişleme ve muhbirliktir. Okul müdürleri bu yazıdan hareketle Türkçe dersine katılan öğrencileri dersler hakkında bilgi almak için bir anlamda sorguya çekerse çocuklar yanlış bir şey yaptıkları hissine kapılır" dedi.Fişlemenin çocukların psikolojisini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Baraşık, eğitim bakanlığından açıklama beklediklerini söyledi. Lübeck'te Türkçe dersi veren 3 öğretmen olduğunu bildiren veliler, derslerin şeffaf olduğunu, idarenin öğrencileri tanıdığını, önyargılı ve ırkçı kafadan kaynaklanan hatanın derhal düzeltilmesini istedi.Lübeck Eğitim Müdürü Gustaf Dreier, SABAH'ın skandala ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Dreier, açıklama yapmayacağını söyledi. SABAH, müdüre şu soruları yöneltti:dersi öğretmenlerinin davranış değişiklikleri nelerdir?katılan çocukların isimlerini ve sayısını öğrenmek istemekle neyi hedefliyorsunuz? Eğitim müdürlüğü olarak derse katılan çocukların aileleriyle görüşmeyi planlıyor musunuz? Derse katılan çocuklar için cezai bir yaptırım olacak mı?hükümetini İslamcı olarak tanımlıyorsunuz. Neye dayanarak böyle bir tanımlama yapıyorsunuz?içeriğiyle ilgili endişelerinizi, bölgenizdeki Türk konsolosluk yetkilileriyle görüşerek gidermeyi denediniz mi?Gustaf Dreier, okul müdürlerine gönderdiği mektupta, "Türkçe derslerine katılan çocukların isimlerini bildirin, derse giren Türkçe öğretmenlerini de izleyin" talimatı verdi. Bir de muhbirlik yapmanızı istemiyoruz" notunu düştü. Ancak okul yöneticilerinden açıkça muhbirlik ve fişleme yapmalarını istedi.