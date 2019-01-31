BUGÜN NELER OLDU

Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Platformu (TD-Plattform), Solingen'de 5 canını yitiren Mevlüde Genç ile Türkiye düşmanı Fatih Çevikkollu'yu aynı kefeye koymuş, Mevlüde Ana ise ödülü reddetmişti. Derneğin Danışma Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Plattino Ödülü zaten iki Türk'e verilmiyor. Gençler hata yapmış" dedi.Sözde Ermeni soykırımı tasarısı Federal Meclis'e gelmeden önce TD-Plattform'un tasarının geri çekilmesi için imza atan dernekler arasında bulunduğunu hatırlatan Şahin, "Ödül gündemden kalktı. Önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek. Çevikkollu'nun Ermeni meselesindeki tutumu bilinmiyordu" dedi. FRANKFURT