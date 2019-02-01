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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (GYMNICH) kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan , Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 11:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (GYMNICH) kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
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