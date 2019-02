BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da her üç işsizden birinin yeterli gıda alamadığı belirtildi. Neue Osnabrücker Zeitung'un haberinde, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırdığı araştırma kapsamında katılımcılara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı. Almanya'da 16 yaşından büyük 5 milyon 140 bin kişinin gerekli gıdayı alamadıkları tespit edildi.