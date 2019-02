BUGÜN NELER OLDU

Berlin'de yaşayan Can Ö. (40), önceki gece uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında yaşamını yitirdi. Can Ö.'nün Neukölln ilçesinde meydana gelen saldırıda sırtından aldığı bıçak darbesi sonrası hastaneye kaldırılırken öldüğü açıklandı. Saldırı sonrası Can Ö.'nün polisi aradığı, bir büfeye gidip yardım istediği, ancak ambulansta yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırgan kayıplara karıştı. Polis görgü tanıklarının yardımını istiyor.