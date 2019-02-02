Çiğdem Hanım’ın başörtüsü savaşı

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Almanya'nınNürnberg kentinde yaşayan Çiğdem Koyuncu (35), başörtüsü ile çalışmasına izin vermeyen işverenine karşı beş yıldır hukuk savaşı veriyor. İki mahkemeyi kazanan Koyuncu, şimdi Avrupa Adalet Divanı'ndan gelecek yanıtı bekliyor. Koyuncu, mücadelesinin başörtüsü bağlayan ancak işyerinde çıkarmak zorunda kalan kadınlar için de olduğunu dile getirdi ve "Mücadelemi sürdüreceğim" dedi.İşyerinde12 yıl başörtüsüz olarak bir süpermarketler zincirinde çalıştırken sonra annelik iznine ayrılan Koyuncu, "Doğumun ardından başörtüsü takmaya başladım. İznim sürerken iş arkadaşlarım beni gördü ve başörtümü eleştirmeye başladı. Ardından işveren görüşmeye çağırdı. 'İznin bittiğimde seni böyle çalıştıramayız' dedi. Durumu mahkemeye taşıdım ve kazandım" diye konuştu.Mahkeme kararından sonra kasiyer olarak çalıştırılmadığını, depoya gönderildiğini ifade eden Koyuncu, "İşveren durumu kabullenmeyip 2016'da 'Böyle çalışamazsın' diye uyarı verince yeniden mahkemeye başvurdum. Bavyera Eyalet İş Mahkemesi, beni yine haklı bulunca işveren itiraz etti ve davayı Federal İş Mahkemesi'ne taşıdı. Bu mahkeme de Avrupa Adalet Divanı'ndan görüş istedi" dedi.