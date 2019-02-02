Küstaha bak!

BUGÜN NELER OLDU

Belçika'nın Aalst Belediye Meclisi'nde aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi Grup Başkanı Michel Van Brempt, Groen (Yeşiller) Partili Aalst Belediye Meclis Üyesi Fatma Yıldız'a ülkeye uyum sağlamasını ya da ülkeyi terk etmesini söyledi. Yıldız, Felemenkçe konuşulmayan derneklere maddi desteğin kesileceği iddiasını gündeme getirince söz konusu çıkışa maruz kaldı."Belediyemeclisi seçiminde, seçim kampanyam esnasında Türkçe seçim kampanyası yapmamdan ve başörtülü olmam nedeniyle özellikle aşırı sağcı partinin hedefi oldum. Yemin töreninde başörtümle yemin etmeme de tepki göstermişlerdi" diye konuşan Yıldız, "Dini inancımdan dolayı başörtümü takıyorum ve başörtüm ile toplumu hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.