Musakka tartışması 3 ülkeyi karıştırdı

Almanya'daki bir yemek fuarında musakkanın Makedonya Cumhuriyeti sembolüyle "Makedonya mutfağı-Geleneğin tadı" pankartının altında servis edildiğini gören Yunan aşçılar şoke oldular. Yemek krizinin tarafı olan bir restoran sahibi "Musakka için Makedonya yemeğiymiş gibi reklamını yapıyorlardı. Sadece o da değil, Yunan yoğurdunu ve kahvesini de kendilerininmiş gibi sunuyorlardı" dedi. Makedon aşçılar ise musakkanın yüzyıllardır Makedonya'ya ait olduğunu iddia ediyor.

SABAH'a konuşan ünlü gurme Ramazan Bingöl ise, "Musakka ne Makedonya'ya ne de Yunanistan'a aittir. Coğrafyayı yüzyıllarca yöneten Osmanlı-Türk Mutfağı'na aittir" diyerek tartışmaya yeni bir boyut kattı. Bingöl, Yunanistan'ın bu tür tartışmaları bilinçli açtığına dikkat çekti.