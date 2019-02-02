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Musakka tartışması 3 ülkeyi karıştırdı

Yıllarca aralarındaki isim sorunu yüzünden diplomatik problemler yaşayan ve Makedonya şimdi de musakkanın kime ait olduğunu tartışıyor. Ancak bu tartışmaya son anda de dâhil oldu

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Musakka tartışması 3 ülkeyi karıştırdı

Almanya'daki bir yemek fuarında musakkanın Makedonya Cumhuriyeti sembolüyle "Makedonya mutfağı-Geleneğin tadı" pankartının altında servis edildiğini gören Yunan aşçılar şoke oldular. Yemek krizinin tarafı olan bir restoran sahibi "Musakka için Makedonya yemeğiymiş gibi reklamını yapıyorlardı. Sadece o da değil, Yunan yoğurdunu ve kahvesini de kendilerininmiş gibi sunuyorlardı" dedi. Makedon aşçılar ise musakkanın yüzyıllardır Makedonya'ya ait olduğunu iddia ediyor.

SABAH'a konuşan ünlü gurme Ramazan Bingöl ise, "Musakka ne Makedonya'ya ne de Yunanistan'a aittir. Coğrafyayı yüzyıllarca yöneten Osmanlı-Türk Mutfağı'na aittir" diyerek tartışmaya yeni bir boyut kattı. Bingöl, Yunanistan'ın bu tür tartışmaları bilinçli açtığına dikkat çekti.

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Musakka tartışması 3 ülkeyi karıştırdı
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