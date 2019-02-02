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ve aynı gemide”

Giriş Tarihi: 2.2.2019
“Türkiye ve AB aynı gemide”
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13-14 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek Suriye Konferansı'na büyük katkı sunacağını belirterek, "Türkiye ve AB aynı gemideyiz, Suriye'de siyasi çözüm istiyoruz. Konferansın ana odağı bu olacak çünkü insani koşulların, mülteci konusunun ve pek çok şeyin altında yatan neden de bu" diye konuştu.
Berger, Ortaklık Konseyi çerçevesinde bir dizi önemli konferans düzenleneceğini belirterek, "Bunlardan biri doğrudan Türkiye ile ilgili, biri Türkiye'nin de önemli rol oynadığı uluslararası konular hakkında olacak. Bir diğeri ise mülteciler ve Suriye'deki genel durum hakkında olacak. Bu konferans 13-14 Mart'ta düzenlenecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gelecek" dedi.
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“Türkiye ve AB aynı gemide”
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