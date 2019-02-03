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'dan Maduro'ya 'Pazar gecesi' hatırlatması!

'da Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Bakan Nathalie Loisseau, Maduro'nun Pazar gecesine kadar yeni bir başkanlık seçimi kararı almaması durumunda Fransa'nın Juan Guadio'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.2.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 14:57

Fransa'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Bakanı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik seçim uyarısı tekrarlandı.

Fransız bakan, Maduro'nun Pazar gecesine kadar yeni bir başkanlık seçimi ilan etmemesi durumunda Fransa'nın muhalif lider Juan Guadio'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta, Fransa, İngiltere ve Almanya Maduro'ya 8 gün içerisinde seçim kararı alınmaması durumunda Guadio'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıyacakları yönünde bir açıklama yapmıştı.

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Fransa'dan Maduro'ya 'Pazar gecesi' hatırlatması!
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