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’ün aradığı Türk vatandaşı Kiev’de yakalandı

tarafından aranan bir Türk vatandaşı ’nın başkenti Kiev’de yakalandı.

Giriş Tarihi: 3.2.2019 11:02
Interpol’ün aradığı Türk vatandaşı Kiev’de yakalandı

İnterpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Borispol Havaalanı'nda yakalandığı bildirildi.

Interpol'ün arananlar listesinde bulunan Türk vatandaşı Kiev'de yakalandı. Borispol Havaalanı'nda kontrol noktasından geçerken gümrük polisleri tarafından durdurulan Türk vatandaşı, kontrolün ardından gözaltına alındı. Türk vatandaşının, Almanya'nın şikayeti üzerine Interpol'ün listesine girdiği ve dolandırıcılıktan arandığı bildirildi.

Öte yandan bundan yaklaşık bir hafta önce Interpol'ün arananlar listesinde olan 38 yaşındaki bir Türk vatandaşı da Odessa'da bulunan 'Kuçurgan' kontrol noktasından Letonya plakalı bir araçla geçmeye çalışırken gümrük polisleri tarafından yakalanmış ve Interpol'ün Ukrayna ofisine teslim edilmişti.

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Interpol’ün aradığı Türk vatandaşı Kiev’de yakalandı
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