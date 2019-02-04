Berlinale Film Festivaline geri sayım başladı

DÜNYANIN en çok seyirci çeken film festivali Berlinale 7-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geçmiş yıllarda yaklaşık 600 filmin gösterildiği festivalde, bu yıl filmlerin sayısı 400'ün altında kaldı. Berlinale programına alınan 400 film 11 gün sürecek festivalde 900 kez gösterilecek. Festivalin başlamasına sayılı günler kala bilet satışı da başladı. Pazartesi saat 10.00'da başlayan satışlar hem gişeden hem de online olarak yapılıyor. Geçen yıl Altın Ayı için yarışan filmlerin biletleri 15 Euro'dan satılırken, bu kategoride gösterilecek filmlerin biletlerine bu yıl 1 Euro zam yapıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi biletler filmlerin gösteriminden üç gün önce satılıyor.

INTERNATIONAL'DA 12 EURO

Gösteri gününde bilet satışı ise sadece online ve filmin gösterileceği sinemanın gişesinden yapılacak. Gösterime yarım saat kala filmlerin biletleri yüzde 50 indirimle satılacak. Altın ayı için yarışacak filmlerin Friedrichstadtpalast, Haus der Berliner Festspiele, Zoo Palast ve International'daki biletlerinin fiyatları 12 Euro olarak belirlendi. Altın Ayı için yarışmayacak filmlerin biletleri ise 13 Euro'dan satılıyor. Berlinale'de bu yıl büyük ödül Altın Ayı için iki Türk yönetmenin filmleri de yarışıyor. Yönetmen Fatih Akın'ın 'Altın Eldivenler' filmi Almanya, yönetmen Emin Alper'in 'Kız Kardeşler filmi ise Türkiye adına Altın Ayı'nın peşinde koşacak. Bu filmlerin oyuncuları ve yönetmenleri de böylece kırmızı halıda yürüyecek.

FORUM BÖLÜMÜNDE TEK TÜRK FİLMİ GÖSTERİLECEK

Fatih Akın 2004 yılında 'Duvara Karşı filmiyle Altın Ayı ödülü kazanmıştı. 69 yıllık festival tarihinde Altın Ayı ödülü iki kez Türkiye'ye gitti. Metin Erksan'ın 'Susuz Yaz' filmi 1964'te, 2010 yılında da Semih Kaplanoğlu 'Bal' filmiyle Altın Ayı ödülünü Türkiye adına kazandı. Festivalin Forum bölümünde bu yıl tek Türk filmi gösterilecek. Burak Çevik'in 'Aidiyet' filmi 8 Şubat Cuma akşamı saat 18.30'da CinemaxX6'da gösterilecek. Mehmet Akif Büyükatalay'ın filmi 'Oray' da Alman Sinema Perspektifi bölümünde peyaz perdeye yansıyacak.