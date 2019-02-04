Irkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Cemal ve ailesi evini terk etmek zorunda kaldı

İç savaş nedeniyle Suriye'yi terk etmek zorunda kalan Cemal ve ailesi, sığındıkları İngiltere'de de saldırıya uğrayınca, buradaki evlerini de terk etmek zorunda kaldı.

Suriyeli 16 yaşındaki Cemal, 25 Ekim 2018'de Huddersfield kentinde okul arkadaşının saldırısına uğramıştı. Saldırı görüntüleri, sosyal medya vasıtasıyla yayılınca geniş yankı uyandırmıştı.

Cemal'in babası, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, tehdit içeren videoların yayıldığını gördükten sonra Huddersfield kentinden 3 gün önce ayrıldıklarını söyledi.

Adı verilmeyen baba, "Suriye'yi burada yeni bir geleceğimiz olsun diye terk ettik. Bu ülkenin bizi güvende tutacağını umuyorduk. Ancak Huddersfield'de de kalamadık. Çocuklarımın ve bizlerin tehdit edildiği videodan sonra artık güvenli değildi. Ayrılmak zorunda kaldık, başka bir seçenek yoktu." dedi.