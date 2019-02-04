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’i tahliye planı

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Kraliçe Elizabeth’i tahliye planı
İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yaşanan Brexit düğümü Londra'yı kraliyet ailesi konusunda harekete geçirdi. İngiliz yetkililer ülkenin anlaşma olmadan birliği terketmesi durumunda yaşanabilecek bir halk isyanına karşı Kraliçe II. Elizabeth başta olmak üzere aile fertlerinin hızla tahliye edilebilmesi için Soğuk Savaş Acil Durum Planı'nı gözden geçirmeye başladı. Sunday Times gazetesinin isminin açıklanmasını istemediği bakanlar kurulu yetkililerine dayandırdığı haberde, kraliyet ailesinin Londra'dan acil tahliye planına Kraliçe II. Elizabeth'in de dahil olduğu belirtildi.
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Kraliçe Elizabeth’i tahliye planı
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