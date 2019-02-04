Makedonya’ya ısıtan destek

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Türk Kızılayı tarafından, Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş şehrine bağlı Buçim köyünde giysi yardımında bulunuldu. Türk Kızılayı ve Makedonya Kızılhaçının iş birliği ile düzenlenen giysi dağıtım törenine Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Enver Hüseyin ve Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Turkuvaz Medya Grubu Balkanlar Temsilcisi Furkan Haykır'ın sorularını yanıtlayan Turunç, Türk Kızılayı olarak dünyanın en uzak noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirterek, "Makedonya'nın Radoviş şehrinin Buçim köyüne geldik. Bir tır dolusu, takribi 6 binden fazla giyim malzemeleri, ayakkabı, tişört, pantolon, kazak, mont gibi, değişik yaş gruplarına hitap eden hazırlanmış paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıttık" dedi.Buçim'in tamamen Türklerin yaşadığı bir köy olduğunu hatırlatan Turunç, aynı inanç ve değerleri paylaştıkları insanları unutmayacaklarını vurguladı.