‘Ne bakıyorsun’ deyip bıçakladılar

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Plettenberg kentinde Polonyalı bir grup, iki Türk gencini bıçakladı. Şehir merkezinde meydana gelen olayda Talha Tabur ve Gazi Kaya adlı gençler yaralandı. Lüdenscheid ve Plettenberg'deki hastanelerde tedaviye alınan gençlerin durumu iyi. Saldırganların, Tabur ve Kaya'ya "Neden bize bakıyorsunuz" dedikten sonra münakaşa yaşandığı belirtildi. Wieden Meydanı'ndaki Türk dönerciye sığınan yaralı gençlere ilk müdahale burada yapıldı. Saldırganlar ise gözaltına alındı./ PLETTENBERG