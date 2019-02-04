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‘Ne bakıyorsun’ deyip bıçakladılar

Polonyalı gençlerden oluşan bir grup, önceki akşam ve adlı gençlere saldırıp bıçakladı. Olayın nedeni ise ‘Neden bakıyorsunuz’ kavgası

Giriş Tarihi: 4.2.2019
‘Ne bakıyorsun’ deyip bıçakladılar
Almanya'nın Plettenberg kentinde Polonyalı bir grup, iki Türk gencini bıçakladı. Şehir merkezinde meydana gelen olayda Talha Tabur ve Gazi Kaya adlı gençler yaralandı. Lüdenscheid ve Plettenberg'deki hastanelerde tedaviye alınan gençlerin durumu iyi. Saldırganların, Tabur ve Kaya'ya "Neden bize bakıyorsunuz" dedikten sonra münakaşa yaşandığı belirtildi. Wieden Meydanı'ndaki Türk dönerciye sığınan yaralı gençlere ilk müdahale burada yapıldı. Saldırganlar ise gözaltına alındı.

Tevfik KARA / PLETTENBERG
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‘Ne bakıyorsun’ deyip bıçakladılar
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