Şampiyonluğun yolu Cihan’dan geçiyor

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Alman Futbol Ligi (DFL) çatısı altında altı sezondur oynanan Virtual Bundesliga'da son iki sezona Cihan Yaşarlar damga vuruyor. Play Station konsolu ile FİFA 19 formatında oynanan ligde RB Leipzig adına yarışan Cihan, bu sezon da iddialı. "Hayalim futbolcu olmaktı" diyen 26 yaşındaki Cihan, bilgisayar yeteneği sayesinde Virtual Bundesliga'da başarıdan başarıya koşuyor.2017'de Schalke adına mücadele eden ve Almanya şampiyonluğunu göğüsleyen Cihan, transfer olduğu Leipzig'i de şampiyon yapınca dikkatleri çekti. Cihan, mayıs ayında finallerin oynanacağı sezonda favoriler arasında. Ligde toplam 22 takım bulunuyor. Takımlar birbirleri ile üçer kez karşı karşıya geliyor.Cihan, başarısının ardından sosyal medyada 150 bin takipçiye ulaştı. İyi para kazandığını da belirten Cihan, oyunan önce iyi uyuyup stresten uzak duruyor. Ligde, Hertha Berlin adına Eren Poyraz, Sandhausen adına Mustafa Kürün, VfB Stuttgart adına Erhan Kayman adlı Türk gençleri de mücadele ediyor.Çağlayan AKTÜRK / LEİPZİG