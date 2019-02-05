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'da suları timsah ve yılanları sokaklara sürükledi

'nın Queensland eyaletinde aşırı sıcakların ardından başlayan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde sokaklarda timsah ve yılanlar görülmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 11:08
Avustralya'da sel suları timsah ve yılanları sokaklara sürükledi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde aşırı sıcaklardan sonra şiddetli yağışlar yaşandı. Yağışların sele yol açtığı olayda timsah ve yılanlar evlerin önüne sürüklendi.

Yıkılma tehlikesine karşı Ross Nehri Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu Townsville kentinin büyük bölümü sular altında kaldı.

Binlerce kişinin tahliye edildiği kentte, bazı kişilerin sel sularına kapılmamak için evlerinin çatılarına çıktığı belirtiliyor.

Kentte binlerce eve elektrik verilemezken, yerel hükümet halkı, taşan nehir sularıyla meskun alanlara sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı uyardı.

Sosyal medyada evlerin önünde görülen timsahların fotoğrafları paylaşıldı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bunun eyalette son yüzyılda yaşanan en büyük sel felaketi olduğunu söyledi.

Palaszczuk, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

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Avustralya'da sel suları timsah ve yılanları sokaklara sürükledi
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