Germania Hava Yolları iflasını verdi

1986'da kurulan ve filosunda 37 uçağı olan Germania Hava Yolları dün gece yarısı iflasını verdi. Yılda 4 milyondan fazla yolcu taşıyan şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Germania Hava Yolları'ndan bilet satın alanlar yürürlükteki yasalara göre bir hak talep edemezler. Çok üzgünüz. Tatil için rezervasyon yapanlar rezervasyon yaptıkları organizatörle iletişime geçsin."

Germania CEO'su Karsten Balke ise yaptığı açıklamada, "Maalesef kısa sürede ihtiyacımız olana mali kaynağı yaratamadık. İflastan başka karar veremediğimiz için çok üzgünüz. Özellikle de çalışanlarımızın bu durumdan etkilenmesi bizi daha da üzdü. Yolcularımızın planladığı gibi uçamayacakları için de onlardan özür diliyorum" dedi. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon Euro ciro yapmıştı.