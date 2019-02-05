BUGÜN NELER OLDU

Vahşi terör örgütü PKK'nın Belçika'daki tanınmış isimlerinden "Kürt Memo" lakaplı Mehmet Yavuz ve oğlu Çerkez Yavuz'un Emre Söğütlü'yü öldürüp Ozan Söğütlü ve Fatih Dalbaş'ı ağır yaraladığı olayın sorumlusu Belçika. Yıllardır PKK'nın her türlü terör eylemine göz yuman Belçika makamları, 2017'nin ekim ayında başlayan gerginliğe önlem almayınca, PKK'lılar kentte göz göre göre katliam yaptı.Ekim 2017'de bir otobüs dolusu PKK'lı, Anvers'te gösteri yaptı. Belediye, terör örgütü paçavralarının ve eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarıyla donatılmış otobüsün Türk mahallesine girmesine engel olmadı. PKK'lılar da otobüs eşliğinde Anvers'te Türk mahallesinden geçti. Oradan geçerken de Türklere saldırdı. Olaylarda biri bıçakla ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.İddialara göre PKK'lı Mehmet Yavuz, bu olaylar sırasında bazı PKK'lıları dükkanında korumaya aldı. Yavuz'un teröristlere böyle kucak açması, bölgedeki Türkleri rahatsız etti, büyük bir gerginlik oluştu. PKK'lıların huzuru kaçırdığı aşikar olsa dahi, ne belediye ne de polis önlem aldı ve taraflar arasında bu gerginlik devam edince, PKK'lı Mehmet Yavuz, sokak ortasında katliam yaptı. BRÜKSELCumartesi günü meydana gelen olayda PKK'lı Mehmet Yavuz ve oğlu Çerkez, Emre Söğütlü ve kuzeni Ozan Söğütlü'ye kurşun yağdırdı. Emre Söğütlü yaşamını yitirdi, Ozan Söğütlü de ağır yaralandı. PKK'lı Mehmet Yavuz'un sosyal medyada yayılan video görüntülerinde cinayeti büyük bir soğukkanlılık içinde nasıl işlediği görülüyor.Anvers'te olduğu gibi, Avrupa'nın başka şehirlerinde de Türk mahallesi olarak bilinen bölgeler var. Örneğin Berlin Kreuzberg, Köln Keupstrasse ve Weidengasse, Brüksel Schaerbeek, Stuttgart Feuerbach gibi. Avrupalılar çoğu zaman PKK'ya bu mahallelerde gösteri yapma izni veriyor.Son olarak polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde Türklerin yaklaşmasına izin vermediği Köln Merkez Camisi önünde PKK'lıların gösteri yapmasına müsaade etti. Öte yandan PKK'lıların Anvers'teki olaydan sonra pazar günü Brüksel'de gösteri yapmasına izin verildi. Polis, PKK'lıların bu kez taşkınlık yapmasına izin vermedi. FRANKFURT