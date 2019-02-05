İngiltere Hint iş adamını ülkesine iade ediyor

İngiltere, Hindistan'da mali suçlardan aranan iş adamı Vijay Mallya'yı ülkesine iade edecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Hindistan'da yalan mali beyan, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından gıyabında yargılanan Mallya'nın ülkesine iadesini öngören kararnameyi imzaladı.

HİNT İŞ ADAMININ İADE KARARINA İTİRAZ İÇİN 14 GÜN SÜRESİ BULUNUYOR

Mallya, 18 Nisan 2017'de Londra'da İngiltere polisi tarafından Hint hükümeti adına gözaltına alınmıştı. Hindistan Yüksek Mahkemesi kefaletle salıverilen iş adamının iadesini talep etmişti. Mallya'nın iadesine ilişkin davası Londra'da Westminster Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüyordu.

Hint iş dünyasının öne gelen isimlerinden olan Mallya, alkollü içecek, inşaat, altyapı, emlak ve ziraat alanlarında faaliyet gösteren ülkenin en büyük holdinglerinden birinin veliahtı konumunda bulunuyor.