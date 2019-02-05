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Macron imaj peşinde düzenleyecek

Birçok ülkenin içişlerine karışan, kendi topraklarındaki göstericilere ise polis şiddeti ile cevap veren Cumhurbaşkanı Macron, ’i susturmak için düzenleyecek

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Macron imaj peşinde referandum düzenleyecek
Fransa basını 17 Kasım'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları kontrol altına alabilmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mayıs ayında ülkeyi referanduma götürmeye hazırlandığını yazdı. Buna göre referandumda, 'Milletvekillerinin görev süreleri kısaltılmalı mı?' gibi, Fransa'da siyasi sistemin değişmesine yol açabilecek türden sorular sorulacak. Bu tür bir referandum, Fransa tarihinde bir ilk olacak. Journal du Dimanche'ın haberine göre, oy pusulaları için siparişleri şimdiden verilmiş durumda. Buna göre referandum, halkın Avrupa Parlamentosu seçimleri için zaten sandığa gideceği 26 Mayıs'ta düzenlenebilir.
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Macron imaj peşinde referandum düzenleyecek
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