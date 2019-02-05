Macron imaj peşinde referandum düzenleyecek

BUGÜN NELER OLDU

Fransa basını 17 Kasım'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları kontrol altına alabilmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mayıs ayında ülkeyi referanduma götürmeye hazırlandığını yazdı. Buna göre referandumda, 'Milletvekillerinin görev süreleri kısaltılmalı mı?' gibi, Fransa'da siyasi sistemin değişmesine yol açabilecek türden sorular sorulacak. Bu tür bir referandum, Fransa tarihinde bir ilk olacak. Journal du Dimanche'ın haberine göre, oy pusulaları için siparişleri şimdiden verilmiş durumda. Buna göre referandum, halkın Avrupa Parlamentosu seçimleri için zaten sandığa gideceği 26 Mayıs'ta düzenlenebilir.