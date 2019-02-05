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Mert, acil bekliyor

’da bekleyen sevdalısı Mert Kızıl, herkese doku tipleme kampanyalarına katılım çağrısı yaptı

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Mert, acil ilik nakli bekliyor
Hollanda'nın Gaanderen kasabasında yaşayan Mert Kızıl (13), ilik nakli bekliyor. 2014'te Fanconi Anemi teşhisi konulan Mert, "Her şeye rağmen, yaşıtlarımla koşup eğlenmeye çalışıyorum. Ama çok çabuk yoruluyorum. Tek isteğim insanların doku örneği verip benim gibilere umut olmaları" dedi.

ERDOĞAN KALEMİNİ HEDİYE ETTİ
Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini vurgulayan Mert, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak'ın kendisine hediye ettiği Erdoğan imzalı kalemi yanından ayırmadığını söyledi. Fatih ÖZYAR / GAANDEREN

KAMPANYALAR SÜRÜYOR
Almanya'da lösemi hastaları minik Öykü Arin, Mira ve Bahar için doku tipleme kampanyaları devam ediyor. Kampanyaların detayları şöyle;
9 ŞUBAT-Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği (KUBİ),
10 ŞUBAT-DİDF Gençlik Derneği ve Göçmen Kadınlar Birliği,
24 ŞUBAT-Wetzler Alevi Kültür Merkezi.
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Mert, acil ilik nakli bekliyor
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