Mert, acil ilik nakli bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'nın Gaanderen kasabasında yaşayan Mert Kızıl (13), ilik nakli bekliyor. 2014'te Fanconi Anemi teşhisi konulan Mert, "Her şeye rağmen, yaşıtlarımla koşup eğlenmeye çalışıyorum. Ama çok çabuk yoruluyorum. Tek isteğim insanların doku örneği verip benim gibilere umut olmaları" dedi.Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini vurgulayan Mert, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak'ın kendisine hediye ettiği Erdoğan imzalı kalemi yanından ayırmadığını söyledi./ GAANDERENAlmanya'da lösemi hastaları minik Öykü Arin, Mira ve Bahar için doku tipleme kampanyaları devam ediyor. Kampanyaların detayları şöyle;-DİDF Gençlik Derneği ve Göçmen Kadınlar Birliği,