Asıl katil Avrupa’dır

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Belçika'nın Anvers kentinde Cumartesi günü PKK'lı 'Kürt Memo' lakaplı Mehmet Yavuz ve oğlu tarafından öldürülen Emre Söğütlü'nün (28) cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi. Cenazede Söğütlü'nün akrabaları Emre'nin asıl katilinin PKK terör örgütü yandaşları ile örgüt faaliyetlerine göz yuman Avrupa olduğunu dile getirdi.Cenazede baba Bayram Söğütlü güçlükle ayakta dururken, Emre'nin ikiz kardeşi Yunus, kaymakam ve jandarmaya sarılıp gözyaşı döktü. Akrabalar ise "Katil zanlısı daha önce bir Türk avukatı darp ederek komalık etti. Kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra açtığı işyerinde çalışmasına izin verildi. Belçika iki ay içerisinde saldırganı serbest bile bırakabilir" dedi.Emre'nin akrabası A.E., "PKK'lılar Belçika'da devlet koruması altında gibi. Saldırılarına devam ediyorlar. Saldırgan, Belçika'daki PKK derneği başkanı. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Emre'nin katili PKK'ya göz yuman Avrupa'dır" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Söğütlü'yü arayıp başsağlığı diledi.