İslam karşıtıydı müslüman oldu

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Hollanda'da ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in eski sağ kolu Joram van Klaveren (40), Müslüman olduğunu açıkladı. Dört yıl PVV'den milletvekili olarak siyaset yapan Klaveren, "Huzuru İslam'da buldum. Eski yaptığım eylem ve söylemler için çok pişmanım. Tüm Müslümanlardan özür dilerim. İlk işim namaz kılmaya başlamak olacak" dedi.KLAVEREN, "Partide İslam sözcüsüydüm. Politikamız gereği İslam'ı hedef almalıydık. Bunu yapmasaydım doğru yolu bulamazdım. İslam karşıtı kitap yazarken İslam'ı çok yanlış bildiğimi fark ettim" diye konuştu. PVV'nin eski siyasetçilerinden daha önce Müslüman olan Arnoud van Doorn da Twitter'dan paylaştığı mesaj ile Klalveren'i tebrik etti.Fatih ÖZYAR / AMSTERDAM