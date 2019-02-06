Haberler > Avrupa Haberleri > İslam karşıtıydı müslüman oldu

karşıtıydı müslüman oldu

Hollanda’da ve göçmen karşıtı politikacı Wilders’in eski sağ kolu, İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

Giriş Tarihi: 6.2.2019
İslam karşıtıydı müslüman oldu
Hollanda'da ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in eski sağ kolu Joram van Klaveren (40), Müslüman olduğunu açıkladı. Dört yıl PVV'den milletvekili olarak siyaset yapan Klaveren, "Huzuru İslam'da buldum. Eski yaptığım eylem ve söylemler için çok pişmanım. Tüm Müslümanlardan özür dilerim. İlk işim namaz kılmaya başlamak olacak" dedi.

PVV'Lİ VAN DOORN DA MÜSLÜMAN OLMUŞTU
KLAVEREN, "Partide İslam sözcüsüydüm. Politikamız gereği İslam'ı hedef almalıydık. Bunu yapmasaydım doğru yolu bulamazdım. İslam karşıtı kitap yazarken İslam'ı çok yanlış bildiğimi fark ettim" diye konuştu. PVV'nin eski siyasetçilerinden daha önce Müslüman olan Arnoud van Doorn da Twitter'dan paylaştığı mesaj ile Klalveren'i tebrik etti.

Fatih ÖZYAR / AMSTERDAM
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İslam karşıtıydı müslüman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN