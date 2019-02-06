Kefenini yanında taşıyan Müslüman askerler

BUGÜN NELER OLDU

Almanya ordusundaki Müslüman askerler bir kez daha gündeme geldi. Almanya merkezli DW haber ajansı, Alman ordusunda Hıristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturan Müslüman askerlerin yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Habere göre Alman ordusunda bugün yaklaşık bin 500 Müslüman asker görev yapıyor. Orduda, Katolik ya da Protestan askerler için din adamları istihdam edilirken, Müslüman askerler için bugüne kadar imam görevlendirilmemiş olması eleştirilere yol açıyor. 2005 yılında Alman ordusuna katılan Nariman Hammouti-Reinke, bu konudaki beklentilerinin bugüne kadar sonuçsuz kalmasının Müslüman askerlerde büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.DW Türkçe'ye konuşan Fas kökenli Hammouti- Reinke, Afganistan gibi tehlikeli bölgelerde göreve giderken yaşadığı zorlukları anlatırken "Bu görev sırasında hayatımı kaybedebileceğim ihtimali nedeniyle bir Müslüman olarak defnedilebilmek, üniformayla bir tabuta konmamak için, yıkanmam ve kefene sarılmam için hazırlıkları kendim yaptım, Afganistan'a giderken kendi kefenimi çantamda taşıdım" dedi.Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Almanya Anayasası, din özgürlüğünü teminat altına alırken farklı inançların yasa önünde eşitliğini, kişinin inancının gerektirdiği ibadeti hiçbir engel ile karşılaşmadan yerine getirmesini öngörüyor. bu hükümler ışığında orduda imamların da istihdam edilmesini istiyor. Alman Asker Derneği'nin (Deutscher. Soldat. e.V.) başkanlığını yürüten Hammouti-Reinke, bu konuda taleplerini Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de yüz yüze görüştüklerini, ancak yedi yıldır süren çalışmalarda mesafe alınamadığını söyledi."Alman meclisinin federal ordu raportörü Hans-Peter Bartels, geçtiğimiz hafta açıkladığı raporda bu konuya dikkat çekmişti. Hollanda, Fransa ve İngiltere ordularında Müslüman askerlere din hizmeti verildiğine, Avusturya ordusunun kendi asker imamı olduğuna dikkat çeken Bartels, DW ajansına yaptığı açıklamada Almanya'da pek çok eyalette cezaevlerinde imamların din görevlisi olarak hizmet verdiğini anımsatarak ordunun bu tecrübelerden ve diğer ülke ordularının uygulamalarından yararlanabileceğine işaret etti.