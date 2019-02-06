NATO Aralık ayındaki liderler zirvesinin Londra'da yapılacağını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg müttefik ülke liderlerinin katılacağı zirvenin Aralık ayında Londra'da yapılacağını açıkladı.

İngiltere önümüzdeki ay Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanırken, kıtanın güvenliğinde kilit rol oynamaya devam edeceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Brüksel'de yapılan son NATO zirvesinde Almanya da dahil olmak üzere birçok Avrupalı müttefiki, kendi savunmaları için daha fazla harcama yapmaları ve enerji ihtiyaçları için Rusya'ya bağımlılıklarını azaltmalarını isteyerek kızdırmıştı.

NATO'NUN 70. YIL DÖNÜMÜ

Stoltenberg yaptığı açıklamada "NATO'nun 70. yıldönümünde bu toplantıya ev sahipliği yapmayı kabul ettiği için İngiltere'ye minnettarız" dedi.

Stoltenberg "Londra NATO'nun ilk merkeziydi. Birleşik Krallık NATO'nun 12 kurucu üyesinden biri ve NATO'da ortak güvenliğimize önemli katkılar yaparak kilit rol oynamaya devam ediyor" dedi.