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avukatına tehdit sürüyor

Polis teşkilatı içindeki faşistlerin tehdidi altında olan avukat Seda Başay Yıldız’a bir tehdit mektubu daha geldi. Avukatın adres bilgilerinin, Neo-Naziler tarafından yayıldığı belirlendi

Giriş Tarihi: 6.2.2019
NSU avukatına tehdit sürüyor
Almanya'da Türk avukat Seda Başay Yıldız'a Neo-Nazi polislerin gönderdiği tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. Avukatı ve ailesini ölümle tehdit edenlerin bulunmaması, ırkçıları daha da cesaretlendirdi. Başay'a dönük son tehdit bu kez doğrudan avukata değil, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

NEREDEN YOLLANDIĞI BULUNAMIYOR
FRANKFURT Emniyet Müdürlüğü, güvenli bir bağlantı üzerinden gönderilen faksların nereden yollandığını bulamıyor. Daha önceki tehdit mektupları ile aynı şekle sahip mektupta da yine hakaret ve tehdit yer alıyor. 'NSU 2.0' imzasıyla gönderilen mektupların nereden gönderildiği belirlenemezken, Başay Yıldız'ın adres bilgilerinin Neo-Nazi çevrelere yayıldığı öğrenildi. FRANKFURT
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NSU avukatına tehdit sürüyor
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