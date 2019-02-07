Almanya'da sanayi üretimi 4 aydır geriliyor

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yılın aralık ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasıma kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayi üretimi Aralık 2017'ye göre ise yüzde 3,9 azalış gösterdi. Daha önce yüzde 1,9 azaldığı açıklanan kasım ayı verisi, yüzde 1,3 azalış olarak revize edildi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin aralıkta, aylık yüzde 0,8 artması bekleniyordu. Ayrıca veriler, ülkede aralıkta önceki aya kıyasla "enerji ve inşaat hariç" sanayi üretiminin 0,2 arttığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 azalırken, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre değişiklik olmazken, inşaatta 4,1 azalış görüldü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede sanayi üretiminin art arda dört aydır azalmış olduğu belirtilerek, otomobil sanayisinin üretiminin ise aralık ayında yüzde 7,2'lik artış olduğu ifade edildi. Bakanlık, azalan fabrika siparişlerinin sanayi üretiminde durgunluğa işaret ettiğini bildirdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Alman ekonomisi, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 1'e revize etmişti.

Destatis, dünde Almanya'da aralıkta fabrika siparişlerinin aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 7 azaldığını açıklamıştı.