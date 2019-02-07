Germania mağdurları şokta

BUGÜN NELER OLDU

Alman havayolu şirketi Germania, Air Berlin ve Small Planet'ten sonra önceki gece iflas ettiğini duyurdu. Uçuşlar iptal olunca şirketten bilet satın alanlar telaşa kapıldı. Yaz tatillerini planlayıp ailece gidecekleri kent için bilet satın alanlar, paralarını nasıl alabileceklerini düşünürken, Mastercard ve Visa kart sahiplerinin şanslı olduğu belirtildi. BU iki kredi kartı ile bilet alınanların, bankalarının servis hizmetlerini arayıp paralarını geri talep edebilecekleri açıklandı. Bankaların hemen ödeme yapmadığı için kısa süre önce bilet alanlara paraları geri ödenecek. Amerikan Express kartında bu mümkün olmayacak. Öte yandan seyahat acentesi sahipleri çözüm arıyor ve bu süreçte telefonlara çıkmıyor.