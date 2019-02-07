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Müslüman oldu tehditler başladı

Türk erkek arkadaşı sayesinde İslam’ı tanıyan ve Müslüman olan kaleci Andersson, çok sayıda tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Müslüman oldu tehditler başladı
İsveç U19 Kadın Milli Takımı'nın kalecisi Ronja Andersson'un (19) Müslüman olması ülke gündemine oturdu. TV3 kanalına konuşan Andersson, 15 yaşında tanıştığı Türk erkek arkadaşı ve ailesi sayesinde İslam'ı tanıdığını, 7 ay önce Müslüman olduğunu ve Türkiye'ye gittiğinde, camilerden çok etkilediğini anlattı.

GURURLUYUM VE MUTLUYUM
ANDERSSON, "Müslüman olduktan sonra huzurlu bir hayat yaşıyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum, günde 5 vakit olmasa da namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Müslüman olmaktan dolayı gururluyum ve mutluyum" dedi. Andersson, Müslüman olduğunu açıkladıktan sonra çok sayıda tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. AA
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Müslüman oldu tehditler başladı
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