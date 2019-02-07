Ömür boyu kahraman

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Almanya'nın Duisburg kentinde belediye otobüsü şoförü direksiyon başında bayılınca yolcuların imdadına 24 yaşındaki Muhammet Özhan koştu. Yaşlı bakımı üzerine meslek eğitimi yapan Zonguldaklı Muhammet, işyerinden eve dönerken şoförün bayıldığını fark edince oturduğu yerden fırlayıp otobüsü durdurdu.Muhammet olayı, "Koşarak şoför mahalline gittim. 58 yaşındaki şoförün ellerini direksiyondan çektim. Ardından gaz pedalındaki ayağını da çektikten sonra frene basarak otobüsü durdurdum" dedi. Olası ciddi bir kazayı önleyen Muhammet, "Yaptığım insanlık göreviydi. Kimsenin zarar görmemesine sevindim" dedi.Duisburg Belediyesi Toplu Taşıma Şirketi (DVG), onlarca yolcunun hayatını kurtaran Muhammet'e teşekkür etti. DVG yöneticileri kahraman gence ömür boyu kentteki otobüs ve trenlerde bedava seyahat bileti verdi. Şirket, baygınlık geçiren şoförün durumunun ise iyi olduğu bilgisini paylaştı.