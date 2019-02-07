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Son Dakika: İtalya Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Son Dakika Haberi:  hükümeti, İtalya Başbakan Yardımcısı Maio'nun 'le görüşmesinin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 16:52
Son Dakika: Fransa İtalya Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Fransa, Sarı Yelekliler hareketinin liderleriyle buluşan İtalyan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'ya ülkenin içişlerine karışmama uyarısında bulunmuştu.

"BU YENİ TAHRİK, AB'NİN KALBİNDE..."

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni tahrik, AB'nin kalbinde ortak olan iki komşu ülke arasında kabul edilemez" denilmişti.

İtalya'da iktidarın büyük ortağı olan popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Di Maio, Paris yakınlarında Fransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuştu.

Di Maio, paylaştığı İtalyanca Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" dedi. Ayrıca Sarı Yelekliler liderlerinden Christophe Chalençon ve Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler listesinin başında bulunan Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

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Son Dakika: Fransa İtalya Büyükelçisi'ni geri çağırdı
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