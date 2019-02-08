PKK 61 çocuğu Kandil’e kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

İstihbaratbirimlerinin kayıtlarına göre son 10 yılda yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda 27 bin 312 üyesini kaybeden PKK, örgüte katılımların yok denilecek noktaya gelmesiyle, gözünü Avrupa'da yaşayan, çoğunluğu Kürt kökenli çocuklara dikti. Örgütün, Belçika'dan son 10 yılda, 61 çocuğu kaçırdığı belirlendi.Çocukları, kültürel ve sportif dernekler aracılığıyla kandıran PKK, kendisi kamp ve yarışmalar düzenledi. Çocukları bu kamplara alan örgüt üyeleri, onları sokak gösterileri, uyuşturucu kuryeliği, gasp gibi suçlarda kullandı. Ardından da "Polis sizi tespit etti" diyerek, ailelerinden habersiz, Kuzey Irak'a kaçırdı ve ellerine silah verip terörist yaptı.Örgüt bazı çocukları 'Spor müsabakası', 'Folklor yarışması', 'Festival' seyahati adı altında ülkeden çıkartarak önce Almanya ve güney Fransa'daki kampına oradan da Kuzey Irak'a taşıdı. Aileler, polise ve adli makamlara yaptıkları başvurulardan sonuç alamadı. Örgüt ise aileleri de "Artık onları unutun. Yoksa sizin de sonunuz kötü olur" diye tehdit etti.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden olan F. G. ve M. G. çiftinin 14 yaşındaki kızı L. G., folklor merakını keşfeden örgüt tarafından Anvers şehrindeki bir kültür evine üye yapıldı. Folklor kursu için 6 ay derneğe gidip gelen L. G., Haziran 2017'de "Zürih'te düzenlenecek gecede gösteri yapacak" diye kandırılarak kaçırıldı. Aile, kızlarının dağa çıkarıldığını telefonlarına gönderilen fotoğrafla öğrendi.MARDIN'IN Nusaybin ilçesinden olan Aydın ve Fahriye Alptekin çiftinin oğlu Halil, 13 yaşındaydı. PKK'lıların kurduğu amatör futbol takımında oynuyordu. 2010'da, "Maça götürüyoruz" diyerek ülkeden çıkarıldı. Aile, PKK'nın Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal'dan şikayetçi oldu. Aradan geçen 9 yıla rağmen hiçbir sonuç çıkmadı.BELÇIKA'NIN Liege kentinde yaşayan ve Mardin Midyatlı olan M. ve S. T. çiftinin kızları A. T. 15, D. T. ise 17 yaşındaydı. Örgütün kurduğu dernekte saz çalmayı öğrenen 2 kardeş, 2015'te, Paris'e festivale götürme bahanesiyle kaçırıldı. Dernek yöneticileri, kızlarını soran aileye, "Onlar sazlarını dağlarda özgürce çalmak istediklerini söyleyerek bizden ayrıldı" cevabını verdi. Aile kızlarını Kandil'de çekilen ve örgütün yayın organı TV'de görüntülerini gördü.