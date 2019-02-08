Savcı mısın FETÖ avukatı mı

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Remscheid kentinde Samsunlu Sadık Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sosyal medyadan paylaştığı bir yazıdan dolayı yargı önüne çıktı. "Ne kadar FETÖ'cü varsa kafasına sıkın" yazan Arslan, davacı olarak karşısında FETÖ'cü bulamadı. Önceki gün başlayan duruşmada Arslan, 1,5 saat ifade verdi.HAKİM, Arslan'ı 2 bin 100 euro para cezasına mahkûm etmek istedi. Cezayı kabul etmeyen Arslan, "Beni kimin şikayet ettiği anlayamadım. Para cezasını kabul edersem kime veya hangi kuruma ödeyeceğim?" dedi. FETÖ'cüler söz konusu paylaşımı Bild'e yansıtmış, Arslan'ın evi haberden sonra SEK komandolarınca basılmıştı.