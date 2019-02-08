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Savcı mısın avukatı mı

Mahkeme, “Ne kadar ’cü varsa kafasına sıkın” mesajına 2.100 euro ceza verdi. Bunu kabul etmeyen Sadık Arslan “Cezayı kime ödeyeceğim” diye sordu

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Savcı mısın FETÖ avukatı mı
ALMANYA'NIN Remscheid kentinde Samsunlu Sadık Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sosyal medyadan paylaştığı bir yazıdan dolayı yargı önüne çıktı. "Ne kadar FETÖ'cü varsa kafasına sıkın" yazan Arslan, davacı olarak karşısında FETÖ'cü bulamadı. Önceki gün başlayan duruşmada Arslan, 1,5 saat ifade verdi.
HAKİM, Arslan'ı 2 bin 100 euro para cezasına mahkûm etmek istedi. Cezayı kabul etmeyen Arslan, "Beni kimin şikayet ettiği anlayamadım. Para cezasını kabul edersem kime veya hangi kuruma ödeyeceğim?" dedi. FETÖ'cüler söz konusu paylaşımı Bild'e yansıtmış, Arslan'ın evi haberden sonra SEK komandolarınca basılmıştı.
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Savcı mısın FETÖ avukatı mı
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