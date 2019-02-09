İspanya ile Katalonya arasında 'diyalog' başlamadan bitti

İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin, Katalonya sorununa çözüm için bir koordinatör aracılığıyla Katalonya'daki siyasi partiler arasında diyalog masası kurulması girişimi, daha fikir aşamasındayken başarısızlıkla sonuçlandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Katalonya özerk yönetiminin, bağımsızlık için referandum talebinde ısrar etmesinden dolayı diyalog masası girişiminin sonlandırıldığını duyurdu.

"KATALONYA'DAKİ SİYASİ DURUMDAN ÇIKIŞ DEMOKRASİ İÇİNDE OLMALIDIR"

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin diyalog masası için şart koyduğu "kendi geleceğine karar veme hakkının" hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Calvo, "Bu hükümet asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyecek. Katalonya'daki siyasi durumdan çıkış, hukuk devleti ve demokrasi içinde olmalıdır." dedi.

Calvo, her şeye rağmen "hükümetin havlu atmayacağını, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle diyalog arayışını sürdüreceğini" söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu hükümet asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyecek. Siyaset için tüm köprüleri kurabilmek için çalışıyoruz. İspanya hükümetinin Katalonya için teklifi bu: Birlikte yaşam, diyalog ve yasa. Anayasa." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE SUÇLAMA

Diğer yandan Katalonya özerk yönetimi hükümeti Başkan Yardımcısı Pere Aragones, sosyalist hükümeti "muhalefetteki sağ partilerin baskısından dolayı diyalog masasından vazgeçmekle" suçladı. Aragones, İspanya Başbakanı Sanchez'in Katalonya sorununa çözüm konusunda "cesaret gösteremediğini" iddia etti.