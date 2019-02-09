Son dakika: Paris sokakları karıştı! Bir kişinin kolu koptu!

Fransa'da sarı yelekliler yeniden meydanlara çıktı. Paris'teki gösterilerde bir kişinin kolu koptu. Polis göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.

17 Kasım 2018'den itibaren Fransa sokaklarına çıkan 'sarı yelekliler'in protestoları dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

Herhangi bir sendika veya siyasal parti tarafından organize edilmeyen Sarı Yelekliler'in protestoları sadece akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı değil ekonomik durgunluk, devlet yardımlarının azalması ve genel olarak Fransız elitine karşı düzenlenmektedir.