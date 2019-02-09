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Steinmeier güvence verdi

Alman polisi tarafından ırkçı ve tehdit içerikli mektuplarla taciz edilen avukatı Başay Yıldız’ı Cumhurbaşkanı Steimeier ziyaret etti

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Steinmeier güvence verdi
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ırkçı ve tehdit içerikli mektuplar alan NSU terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Steinmeier, basına kapalı görüşmede, Frankfurt polisi içinde aşırı sağcı bir ağın olduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılmasını istedi.
STEINMEIER, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Yıldız'a, faksla Frankfurt polis karakolundan 'NSU 2.0' imzalı tehdit mektupları gönderilmiş, internetten oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç, Hitler'in fotoğrafları ve ırkçı mesajlar gönderdiği belirlenen polisler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Steinmeier güvence verdi
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