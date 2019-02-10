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Kimyasal maddeleri birbiriyle karıştırırken ölüyordu

’nın Darmstadt kentinde 29 yaşındaki bir kişi, evinde kimyasal maddelerle karışım hazırlarken az daha canından oluyordu.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 14:05
Kimyasal maddeleri birbiriyle karıştırırken ölüyordu

Farklı kimyasal maddeleri birbirine karıştırınca evde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde hasar oluşurken, yaralanan 29 yaşındaki kişi de hastanede tedavi altına alındı. Kimliği açıklanmayan kişinin evinde meydana gelen patlama çevrede de büyük korkuya yol açtı.

Evin pencereleri ve camları havaya uçtu. Evde itfaiyeyle birlikte arama yapan emniyet güçleri, evini havaya uçuran kişinin siyasi ve terör bağlantısını gösteren herhangi bir delile ulaşamadı. Polis "Yaşanan patlamanın terör ve politik bir bağlantısı yok" dedi.

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Kimyasal maddeleri birbiriyle karıştırırken ölüyordu
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