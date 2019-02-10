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Sarı Yeleklilere polis şiddeti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan 13. kez sokağa çıktı. ’te Ulusal Meclis önüne yürüyen Sarı Yelekliler ile polis ekipleri arasında çatışma yaşandı.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 10:26
Sarı Yeleklilere polis şiddeti

Eylemciler arasında 30'lu yaşlarda bir erkeğin polisin attığı cismi uzaklaştırmak isterken elinin parçalandığı bildirildi. Eli parçalanan eylemciye diğer Sarı Yelekliler ve eylemcilerin yanında bulunan bir doktor yardımcı oldu.

Bir eylemci mağduru "elini görmemesi için" tutarken diğerleri parçalanan eli su ile temizlemeye çalıştı. Sarı Yelekliler'in liderlerinden Ric Droutet, gösteri öncesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık eylemleri gerçekleştirmek için valilik ile irtibat içinde olmayacağız, eylemler hep aynı şekilde bitiyor" diyerek polis güçlerinin orantısız güç kullanımına dikkat çekmişti.

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Sarı Yeleklilere polis şiddeti
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