Sarı Yeleklilere polis şiddeti

Eylemciler arasında 30'lu yaşlarda bir erkeğin polisin attığı cismi uzaklaştırmak isterken elinin parçalandığı bildirildi. Eli parçalanan eylemciye diğer Sarı Yelekliler ve eylemcilerin yanında bulunan bir doktor yardımcı oldu.

Bir eylemci mağduru "elini görmemesi için" tutarken diğerleri parçalanan eli su ile temizlemeye çalıştı. Sarı Yelekliler'in liderlerinden Ric Droutet, gösteri öncesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Artık eylemleri gerçekleştirmek için valilik ile irtibat içinde olmayacağız, eylemler hep aynı şekilde bitiyor" diyerek polis güçlerinin orantısız güç kullanımına dikkat çekmişti.