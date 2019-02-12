Danimarka polisinden ev hırsızlıklarına LED mum çözümü

Güney Jutland polisi, Danimarka'da son zamanlarda artış gösteren ev hırsızlıklarını engellemek için çareyi halka LED mum dağıtmakta buldu.

Danimarka'da artan hırsızlık vakalarına karşı önlem alınmaya başlandı. Sönderborg Belediyesi bölgesinde 2017 yılında 377 evden hırsızlık yapıldığı kaydedilirken, bu rakam 2018'de 599'a ulaştı. Bu artışı engellemek için uzun süredir çözüm arayan Danimarka polisi, halka LED ampullü mum, uzaktan kumandalı televizyonu açma kapama modülü ve sahte televizyon simülatörü dağıtarak, hırsızlara evde birilerinin varlığını hissettirerek hırsızlık yapmalarına engel olmaya çalışıyor.



ELEKTRİK FATURASININ ARTMAMASI İÇİN LED ÇÖZÜMÜ

Sönderborg Belediyesi, elektrik faturalarını etkilememesi için kullanılan teknolojinin LED ampullü olmasına önem verdiklerinin altını çizerek, cihazların belediye tarafından karşılandığı vurgulandı. Uygulamanın faaliyete geçmesiyle birlikte yapılan aylık analizde, hırsızlık oranının düştüğü ifade edildi.

