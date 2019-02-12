İtalya’da ilk sigara içilmesi yasak sahil şeridi Mayıs ayında açılacak

İtalya'da Venedik'e bağlı 8 kilometre uzunluğunda ki Bibione sahil şeridinde sigara içilmesi yasaklandı.

Kuzey İtalya'nın en temiz mavi bayraklı plajında "Temiz deniz havasını içine çek" sloganıile yeni yaz sezonunda artık sigara içilemeyecek. Ülkenin en kalabalık plajlarından biri olan Bibione'de Belediye bu kararı "Saygı kültürünü paylaşmanın bir yolu" olarak uyguladığını belirterek sejlonglarda dip dipe güneşlenenlerin dumanlardan rahatsız olmamasını sağlamak için böyle bir kararı yapılan geniş kapsamlı bir anket sonrası aldıklarını da duyurdu.

San Michele al Tagliamento – Bibione Belediye Başkanı Pasquale Codognotto yeni yasak ile ilgili şöyle konuştu: "Aslında bir yasak getirmenin ötesinde kişilerin sağlıklarının tehlikeli, kirletici maddeleri tolere etmek zorunda kalmadan temiz deniz havasını solumak için tatillerini bizimle geçimeyi tercih edenlere fırsat vermek istiyoruz. Aynı zamanda misafirlerimizin saygısına dayanan bir kültürü tanıtmanın bir yoludur ve sigara içenlerin de bu fırsatı kullanacağından eminiz. Tüm tur operatörlerimiz tarafından desteklenen ve Bibione'yi çevre ve sağlık için kaliteli bir hedef olarak nitelendirdiğimize olanak sağlayan bir girişimdir."

Belediye Başkanı Codognotto 8 kilometrelik sahil şeridi boyunca belirli uzun aralıklarla sigara içme kulübeleri yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.