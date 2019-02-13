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Çay suyu biten uçak acil iniş yaptı

İskoçya'nın başkenti Glasgow'dan 'ya bağlı Kanarya Adaları'na sefer düzenleyen uçak, çay suyunun bitmesi sebebiyle 'nin kentine acil iniş gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 10:13
Çay suyu biten uçak acil iniş yaptı

Glosgow-Tenerife seferini yapan uçakta çay ve kahveler için kullanılacak su deposunda teknik bir sorun yaşandı. Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada uçakta çay ve kahve için su kalmadığı ve uçağın bu sebeple Manchester'a acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Manchster'a iniş yapan uçak çay ve kahve için gerekli su tedariğini yaptıktan sonra Tenerife'ye doğru havalandı.

Çay içme kültürünün oldukça yaygın olduğu İngiltere'de ve İskoçya'da yaşanan durum birçokları tarafından son derece normal karşılanırken yolculardan biri yaşanan duruma sosyal medyada isyan etti ve acil inişin çay suyu sebebiyle gerçekleştiğine inanamadığını söyledi.

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Çay suyu biten uçak acil iniş yaptı
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