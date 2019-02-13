Fransa'da bin 796 sarı yelekliye hapis cezası

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylar nedeniyle bin 796 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Philippe, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, gösterilerdeki şiddet olaylarını ve kamu binalarına yapılan saldırıları kınadı.

Sarı yeleklilerin eylemleri başladığından bu yana çıkan olaylar nedeniyle bin 796 kişiye hapis cezası verildiğini ve bin 422 kişinin duruşmasının henüz yapılmadığını belirten Philippe, gösterilerde şiddet olayları çıkardıkları gerekçesiyle 18 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bu arada aşırı sağcı eski Ulusal Birlik Partisi Başkan Yardımcısı Floriant Philippot, Avrupa Parlamentosu'nda sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin kullandığı biber gazı nedeniyle gözünü kaybeden kişilerle dayanışma için sarı yelek giydi ve sağ gözünü eliyle kapattı. Philippot, eylemlerde gözünü kaybedenlerin isimlerini okudu.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 6 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış, polis eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.