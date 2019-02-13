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Hakan’ın katili eski ortağı çıktı

’nın Oss kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Hakan Zatsan’ın katil zanlısı Erik van der Linden, intihar teşebbüsünde bulundu

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Hakan’ın katili eski ortağı çıktı
Hollanda'da önceki gün sabah evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen işadamı Hakan Zatsan'ın katil zanlısının Hollandalı eski iş ortağı Erik van der Linden olduğu belirlendi. Van der Linden'in intihar teşebbüsünde bulunduğu ve Oss'un Molenweg sokağındaki evinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

MAHKEMELİKLERDİ
Katil zanlısının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hakan Zatsan ve katili olan eski ortağının 2007 yılında kurduğu ortaklığı 2012 yılında sonlandırdığı açıklandı. Mahkemelik olan eski ortaklar daha sonra kendi şirketlerini kurarak yollarını ayırdı. İlk belirlemelere göre katil, Hakan Zatsan'a dört el ateş etti. Zatsan, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Fatih ÖZYAR / OSS
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Hakan’ın katili eski ortağı çıktı
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