Hakan’ın katili eski ortağı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'da önceki gün sabah evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen işadamı Hakan Zatsan'ın katil zanlısının Hollandalı eski iş ortağı Erik van der Linden olduğu belirlendi. Van der Linden'in intihar teşebbüsünde bulunduğu ve Oss'un Molenweg sokağındaki evinden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.Katilzanlısının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hakan Zatsan ve katili olan eski ortağının 2007 yılında kurduğu ortaklığı 2012 yılında sonlandırdığı açıklandı. Mahkemelik olan eski ortaklar daha sonra kendi şirketlerini kurarak yollarını ayırdı. İlk belirlemelere göre katil, Hakan Zatsan'a dört el ateş etti. Zatsan, olay yerinde yaşamını yitirmişti./ OSS