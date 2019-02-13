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Savunma Bakanları Toplantısı başladı

'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 16:32
NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

NATO Karargahı'nda toplantının açılış konuşması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilk oturumda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ele alınacağını belirtti.

Rusya'nın yıllardır SSC8 adlı füze sistemini geliştirerek ve test ederek INF Anlaşması'nı ihlal ettiğini kaydeden Stoltenberg, ittifakın 6 yıldır bu konuda Moskova yönetimini uyardığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.

Stoltenberg, "Bir tarafın uyguladığı anlaşma güvenlik sağlayamaz. Bu nedenle ABD 6 ay içinde anlaşmadan çekileceğini açıkladı. Tüm müttefikler bu kararı destekliyor." dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı
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