PKK’ya operasyon yapan Almanya bizi şaşırttı

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, PKK'nın yapılanmalarından olan iki şirketin faaliyetlerini yasakladı. İçişleri Bakanlığı 'Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH' ve 'MIR Multimedia GmbH' adlı şirketlerin yasaklandığını açıkladı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle polis Kuzey Ren Vestfalya (NRW) ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde baskınlar gerçekleştirdi.Baskınlarda birçok dosya ve bilgisayara el kondu. Seehofer, "PKK'nın Almanya'da yasağa rağmen aktif olması nedeniyle PKK'ya haddini bildirmek ve hukuk düzenini sağlamak zorunluydu" dedi. Şirketlerin merkezi NRW Eyaleti'nin Neuss kentinde. Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH, sözde internet üzerinden kitap satışı yapan bir yayınevi. MIR Multimedia GmbH ise sözde kitap, CD ve DVD satışı yapıyor.Açıklamada,"Baskınlar, şirketlerin faaliyetinin sadece PKK ile organik bağın devam ettirilebilmesine hizmet ettiğini doğruladı. Yayınevi kisvesi altında şirketin tüm aktivitelerinin PKK yararına olduğu belirlendi. Elde edilen parayla terör örgütünün Almanya ve Avrupa'daki eylem imkanları güçlendiriliyor. Yasağın sistematik olarak altı oyulmaktadır" denildi.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, bakanlığın yasak kararını olumlu karşıladı. Sırakaya yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, tek kuruluş amacı PKK'ya hizmet olan iki paravan şirketi kapatma kararı, terörle mücadele kapsamında atılan çok doğru ve önemli bir adımdır" dedi.