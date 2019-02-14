Haberler > Avrupa Haberleri > Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü sınır dışı etti

, Iraklı "kaçak" bülbülü sınır dışı etti

Irak'ın kentinde 'ya giden bir uçağa giren bülbül, Avusturya'dan ülkesine geri gönderildi.

İHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 15:37
Avusturya, Iraklı kaçak bülbülü sınır dışı etti

Irak'ın Erbil kentinde Avusturya'ya giden bir uçağa giren bülbül, Avusturya'dan ülkesine geri gönderildi.

Irak Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana'ya ulaşır ulaşmaz yakalandı. Kaçak bülbülü ülkesine sınır dışı etme kararı alan Avusturya, Erbil havalimanına "Bülbül sınır dışı edilecek" ifadesi geçen bir mektup gönderdi.

Geldiği uçakla ülkesine sınır dışı edilen Iraklı "kaçak" bülbül, ülkede alay konusu olurken, Erbil havalimanı yetkilileri bir koli içinde memleketine geri dönen bülbülü serbest bırakacaklarını söyledi.

El Chapo davasında ortaya çıkan 14 hayrete düşüren gerçek...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü sınır dışı etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN