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'cüleri eleştirdim beni tehdit ediyorlar

Giriş Tarihi: 14.2.2019
FETÖ'cüleri eleştirdim beni tehdit ediyorlar
Hannover yakınlarındaki Salzgitter kasabasında yaşayan Ekrem Murat Atıcı (49), FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Atıcı, kendisine "Kim olduğumuzu göreceksin. Ama bu son görüşmemiz olacak" denildiğini anlattı. Gizli bir numaradan arandığını söyleyen Atıcı, kendisini tehdit edenlerin FETÖ'cü olduğunu ileri sürerek, "Sosyal medyada bunları sık sık eleştirdim. Biz vatan sevdalıyız, vatan hainlerine karşı her zaman her yerde tepki gösteririz" dedi. HANNOVER
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FETÖ'cüleri eleştirdim beni tehdit ediyorlar
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